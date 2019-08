John Degenkolb tekent voor twee seizoenen bij Lotto Soudal

De Duitser John Degenkolb draagt de volgende twee seizoenen het shirt van Lotto Soudal. Dat maakte de Belgische WorldTourformatie vandaag bekend. Degenkolb (30) komt over van Trek-Segafredo. Hij won onder meer Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix in 2015 en boekte sprintzeges in de Vuelta (10), Tour (1) en Giro (1). Ook Gent-Wevelgem (2014), Parijs-Tours (2013) en de Vattenfall Cyclassics (2013) staan op zijn erelijst.

“Uit de gesprekken met Lotto Soudal is gebleken dat er veel parallellen zijn tussen hun doelen en mijn doelen. Het is logisch dat een Belgische ploeg met een lange geschiedenis in het wielrennen wil uitblinken in de klassiekers. Dat wordt de betrachting voor het eerste deel van het seizoen”, legt Degenkolb uit. “Daarnaast ben ik niet traag aan de finish, vooral na een zwaardere wedstrijd. Maar ik kijk er eveneens naar uit om samen te werken met Caleb Ewan, die zonder twijfel onze sprinter nummer één is voor zijn specifieke doelen. Maar met mijn ervaring kan ik een toegevoegde waarde betekenen voor hem en het team. De ploeg is vaak actief op twee of drie fronten waardoor we meer kans hebben op een goed resultaat.”







“Ik ben er rotsvast van overtuigd dat ik een leeftijd heb om goeie resultaten te behalen op het hoogste niveau, om te blijven presteren in de belangrijkste wedstrijden. Ik ken de koersen, de parcoursen en heb de fysieke capaciteiten. Ik kijk er nu al naar uit om seizoen 2020 voor te bereiden en iedereen te leren kennen”, gaat Degenkolb verder.

Lotto Soudal kondigde deze week ook de komst van Philippe Gilbert aan. De oud-wereldkampioen tekende voor drie jaar en verlaat Deceuninck-Quick.Step. Degenkolb is ervan overtuigd dat de twee een “heel complementair duo” kunnen vormen. “We kunnen het goed met elkaar vinden, ik bewonder hem als een van de beste klassieke renners en met zijn stijl van koersen komen er zeker kansen voor elk van ons. De komende weken zijn de Vuelta en het wereldkampioenschap mijn doelen om mijn driejarige periode bij Trek-Segafredo op een goeie manier af te sluiten.”

bron: Belga