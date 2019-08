Ivo van Hove ontvangt de VSCD Oeuvreprijs in Nederland

Ivo van Hove, regisseur en directeur van het Internationaal Theater Amsterdam (ITA), ontvangt zondag 25 augustus in Amsterdam de VSCD Oeuvreprijs. Hij wordt met deze prijs door de Nederlandse theaters en het bestuur van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties geëerd voor zijn “waardevolle en blijvende bijdrage aan de podiumkunstensector”.

De Vlaming Ivo van Hove (1958) werkt sinds 1990 in Nederland en heeft er ontelbaar veel stukken op de podia gebracht. Van Hove regisseerde sterren als Jude Law, Juliette Binoche en Cate Blanchett. Producties van hem zijn gespeeld op onder meer het Festival d’Avignon, het Edinburgh International Festival en de Biënnale van Venetië. Sinds 2001 is hij directeur van het ITA.

“Ik ben ontzettend blij en vereerd met de VSCD Oeuvreprijs die ons werk in het zonnetje zet, werk dat over vele jaren ontwikkeld is met het allerbeste ensemble van acteurs en techniekers en briljante ontwerpers bij Internationaal Theater Amsterdam. Dat daarbij de VSCD ons werk als een oeuvre eert en oog heeft voor de internationale context van onze producties is een stimulans voor de toekomst”, zegt van Hove in het persbericht.







De prijs bestaat uit een kunstwerk van de Nederlandse beeldhouwer en graficus Eric Claus. Naast de VSCD Oeuvreprijs ontvangt Van Hove in september de Johannes Vermeerprijs.

De eerste VSCD Oeuvreprijs ging in 1988 naar Guus Hermus. Latere laureaten zijn onder meer Ton Lutz, Dora van der Groen (1977), Rudi van Dantzig, Freek de Jonge en recent Joop van den Ende, Youp van ’t Hek, Hans van Manen en Liesbeth Colthof.

Bron: Belga