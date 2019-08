Hordeloopster Axelle Dauwens hangt per direct spikes aan de haak

Axelle Dauwens zet een punt achter haar topsportcarrière. Dat schrijft Atletieknieuws vandaag. De hordeloopster, nog maar 28, nam deel aan drie EK’s, twee WK’s en de Olympische Spelen van 2016 in Rio. Als specialiste van de 400 meter horden, waarop ze liefst zes keer de Belgische titel veroverde, kende Dauwens in 2014 en 2015 de hoogtepunten van haar carrière. Ze bereikte op het EK atletiek in Zürich in 2014 de finale, en werd daarin zevende. Enkele weken later liep ze op de Memorial Van Damme haar snelste chrono: 55.56. Een jaar later haalde ze top twaalf, net geen finale, op het WK in Moskou. Nog een jaar later, op de Spelen in Rio, moest ze het onderspit delven in de reeksen. Het bleek achteraf gezien haar laatste internationale kampioenschap.

Na de Spelen gooide Dauwens het roer om en verhuisde ze naar Denemarken, om er bij de bekende coach Mikkel Larsen aan te sluiten. Het werd echter geen succes en ze keerde terug. De afgelopen jaren werd Dauwens, een naar Gent uitgeweken West-Vlaamse, fel geplaagd door blessures. Ze was nog nauwelijks in competitie te zien.







bron: Belga