Giro-winnaar Carapaz moet geblesseerd forfait geven voor Vuelta

De Ecuadoriaan Richard Carapaz, die eerder dit jaar nog de Giro d’Italia won, moet forfait geven voor de Ronde van Spanje, die zaterdag van start gaat in Torrevieja. Hij is onvoldoende hersteld van een val zondag in het criterium van Etten-Leur, zo deelde zijn ploeg Movistar mee. “Richard Carapaz ondervindt hinder aan de rechterschouder, die zwaar geschaafd is”, deelt Movistar mee. De Giro-winnaar heeft geen breuken opgelopen. Hij wordt vervangen door de Spanjaard José Joaquin Rojas. Carapaz zou in de Vuelta een van de drie leiders worden van Movistar, naast wereldkampioen Alejandro Valverde en Nairo Quintana, de respectievelijke winnaars van 2009 en 2016. Carapaz is niet de eerste favoriet die afzegt voor de Ronde van Spanje. Eerder moesten de Britten Simon Yates en Chris Froome, de twee meest recente winnaars, forfait geven.

Volgend seizoen is er bij Movistar geen plaats meer voor Carapaz. Volgens verschillende media is hij op weg naar Team Ineos, de ploeg van Chris Froome en Tour-winnaar Egan Bernal.







bron: Belga