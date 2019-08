“Geen legionella aangetroffen in Brusselse politiekazerne”

De federale politie zegt donderdagavond dat er geen legionellabacterie is aangetroffen in de politiekazerne De Witte De Haelen in Etterbeek. Er werd wel een bacterie aangetroffen in de doucheruimte, maar dat probleem wordt intussen al aangepakt en vormde geen gevaar voor de gezondheid van het personeel. Woensdagavond kwam het Hoog Overlegcomité samen voor de opvolging van de resultaten van het onderzoek naar zware metalen in het kraantjeswater in de Brusselse kazernes. Er werden daarbij bacteriën van de de Enterococcus familie gevonden in de verouderde doucheruimtes. Die werden meteen afgesloten vanuit veiligheidsoverwegingen en worden nu vernieuwd om het probleem te verhelpen.

In bepaalde media werd geopperd dat de legionellabacterie gevonden zou zijn, maar dat ontkent de federale politie ten stelligste.

“De federale politie neemt de gezondheid en het welbevinden van haar personeelsleden zeer ernstig en betreurt daarom ten zeerste elke berichtgeving die onterechte bezorgdheden kan aanwakkeren en de goede werkafspraken ondermijnen”, klinkt het bij de federale politie.

bron: Belga