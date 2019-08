Europa League – Rijeka-coach Igor Biscan: “We moeten ons volgende week kunnen plaatsen”

De Kroaten van Rijeka toonden zich donderdag na afloop van de kleine 2-1 nederlaag bij AA Gent in de heenwedstrijd van de play-offs in de Europa League niet helemaal ontevreden. “Volgende week moeten we er thuis het maximale uithalen en ons proberen te kwalificeren”, liet coach Igor Biscan na afloop van de wedstrijd noteren. “We waren gekomen om niet te verliezen”, begon Biscan. “En dan is een nederlaag natuurlijk altijd zuur. We hebben gestreden met onze kwaliteiten. Maar Gent is gewoon een heel goede ploeg. De twee teams zijn elkaar waard, denk ik. Het hoge tempo van Gent was wel even wennen voor ons. Dat zijn we in de Kroatische competitie niet gewoon.”

Biscan baalde een beetje dat zijn team de 0-1 voorsprong aan de pauze niet kon vasthouden, maar was uiteindelijk ook niet helemaal ontevreden. “Globaal gezien hebben we goed gespeeld. De tweede helft kon beter, en we hadden niet moeten verliezen. Maar we moeten tevreden zijn met wat we hebben. Dit biedt perspectieven. Volgende week is er nog een wedstrijd en dan gaan we er alles uithalen om ons te plaatsen.”

bron: Belga