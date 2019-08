Europa League – Antwerp slikt in slot nog doelpunt tegen AZ maar houdt kansen gaaf met gelijkspel

Antwerp heeft donderdag 1-1 gelijkgespeeld bij het Nederlandse AZ in de play-offronde van de Europa League. The Great Old, dat het in een naar Enschede uitgeweken partij zonder zijn supporters moest doen, viel in de tweede helft met tien man en slikte een late tegengoal. De openingsfase was meteen opwindend. Na een mooie, door Rafaelov opgezette aanval kreeg Mbokani al in de tweede minuut een aardige kans, maar de bal was met zijn borst net te moeilijk te controleren. Aan de overkant moest Bolat met zijn knie een schot van Boadu wegduwen. Op een corner was Juklerod even later gevaarlijk met een staalhard schot van ver, AZ-keeper Bizot redde met de vuisten. Middenin de eerste helft kon alleen het been van Batubinsika een Nederlands doelpunt vermijden na een dribbel van Stengs.

Op het moment dat AZ de bovenhand had genomen, kwam het doelpunt van de bezoekers uit de lucht gevallen. In een warrige fase kopte Mbokani door naar Batubinsika, die vrijstond aan de tweede paal en de 0-1 binnen mocht schuiven.

Vroeg in de tweede helft verdubbelde Antwerp ei zo na zijn voorsprong. Buta en Rafaelov tikten de Nederlanders tureluurs op de rechterflank, het schot van Rafaelov strandde op de paal. Daarna nam AZ weer even over en moest Bolat zich opnieuw reppen om de gelijkmaker te voorkomen. Toen Aurelio Buta een kwartier voor tijd naar de kant moest met zijn tweede gele kaart en Antwerp met zijn tienen verder moest, werd het helemaal spannend. In zijn slotoffensief trok AZ een gelijkspel over de streep. Idrissi liep De Laet naar huis en bediende Boadu (83.), die de 1-1 tegen de netten duwde en zijn bewaker Arslanagic te snel af was.

De terugwedstrijd volgt volgende week donderdag 29 augustus, de winnaar speelt de poulefase van de Europa League.

bron: Belga