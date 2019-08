Club Brugge verhuurt Amrabat aan Hellas Verona

Sofyan Amrabat verlaat Club Brugge voor één seizoen en wordt uitgeleend aan het Italiaanse Hellas Verona, dat opnieuw in de Serie A uitkomt. Dat liet de Belgische vicekampioen weten op zijn website. De in Nederland geboren Marokkaan moest zijn plaats op het middenveld de afgelopen weken meestal afstaan aan Mats Rits. In de competitie tegen Oostende mocht Ambrabat recent in de basis beginnen, voorts maakte de 23-jarige middenvelder nog geen minuten in de Jupiler Pro League, noch in de Champions League-kwalificatie. Vorig jaar mocht de Marokkaanse international nog 29 keer keer opdraven.

Hellas Verona, dat ook een aankoopoptie bedong op Ambrabat, opent zijn seizoen in de Serie A zondag met een thuiswedstrijd tegen Bologna. Als Ambrabat terugkeert naar Brugge, heeft hij daar nog een lopend contract tot de zomer van 2022.







bron: Belga