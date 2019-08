CD&V wil rust brengen in het onderwijs

CD&V wil de komende legislatuur vooral rust brengen in het onderwijs. Dat is te horen bij het onderhandelingsteam van de partij, aan de vooravond van de vergadering van de werkgroep onderwijs. N-VA liet in aanloop naar de verkiezingen al weten een aantal hervormingen van de vorige legislatuur te willen terugdraaien en dat wordt ook weerspiegeld in het onderhandelingsdocument dat de formateur vandaag doormailde naar CD&V en Open Vld.

Secundaire scholen met een capaciteitsprobleem moeten in de toekomst verplicht gebruik maken van een centraal aanmeldingsregister. De dubbele contingentering, een mechanisme om de sociale mix op school te bevorderen, gaat op de schop in het secundair onderwijs, maar blijft bestaan in het lager. Daar wil N-VA van af. De dubbele contingentering moet in het hele onderwijs verdwijnen en ouders moeten opnieuw maximale vrijheid krijgen bij de schoolkeuze voor hun kinderen.







Dat is buiten CD&V gerekend. “Dit wordt geen makkelijke discussie”, waarschuwt een van de onderhandelaars. “Het werkveld schreeuwt om rust. In de vorige legislatuur werden heel wat decreten gestemd rond onderwijs. Laat ons die de tijd geven en de zaken die nu op de rails staan evalueren. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de hervorming van het secundair onderwijs.”

Het zinnetje rond excellentie in de nota wordt bij CD&V niet op enthousiasme onthaald. “Het streven naar excellentie moet primeren boven een verkeerd begrepen gelijkheidsstreven dat leidt tot nivellering en niveauverlaging”, vindt N-VA. “Het is maar de vraag wie er dan precies wat verkeerd begrepen heeft, de boodschapper of de ontvanger?”, reageert CD&V.

Waar de partij wel mee akkoord kan gaan, is dat er iets moet veranderen aan het M-decreet, dat tot doel had zoveel mogelijk leerlingen met bijzondere noden in het gewone onderwijs te laten aarden. N-VA wil “inclusief onderwijs indien dat haalbaar is, maar kwaliteitsvol buitengewoon onderwijs indien dat meer aangewezen is”. “Het probleem zit niet bij de leerlingen, maar bij de enorme verwachtingen die zijn ontstaan rond de leerkrachten”, reageren de christendemocraten. “Het is de begeleiding die moet worden uitgebreid. Vooral rond basiszorg is een veel betere omkadering nodig.”

bron: Belga