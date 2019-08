Belg Julien Deneyer verpulvert wereldrecord Endoruman

De Belg Julien Deneyer heeft het wereldrecord Endoruman verbroken. Hij legde de loodzware triatlon van Londen naar Parijs af in 52 uur en 30 minuten. De 34-jarige triatleet uit Namen zamelde geld in voor Unicef. Veertig kilometer lopen, het Kanaal overzwemmen en daarna nog 290 kilometer fietsen, of het menu van de loodzware Endoruman ‘Arch 2 Arc’, met vertrek aan de Marble Arch in Londen en aankomst aan de Arc de Triomphe in Parijs.

Tot nog toe hebben slechts een veertigtal atleten de proef succesvol beëindigd. Julien Deneyer is de eerste Belg op die erelijst, en hij mag ook meteen het wereldrecord op zijn naam schrijven. Hij legde de 140 kilometer lopen tussen Londen en Dover, de zwemovertocht van het Kanaal van 33,8 kilometer tot de Franse kust en de 289,7 kilometer fietsen van Calais naar Parijs af in 52 uur en 30 minuten. Het vorige record stond op naam van de Fransman Cyril Blanchard, die er in 2016 net geen 60 uur over deed.







Deneyer startte op 19 augustus om 2 uur ’s nachts aan de Marble Arch, liep vervolgens in iets minder dan 16 uur naar Dover, zwom het kanaal over in 13 uur en 14 minuten en fietste vervolgens in net geen 13 uur naar Parijs. Tussendoor mogen de atleten wel pauzeren voor voedsel, verzorging of slaap.

De 34-jarige triatleet uit Namen financierde het hele project zelf en zamelde tegelijkertijd geld in voor het werk van VN-kinderrechtenorganisatie Unicef in Jemen. De teller staat volgens de website van Unicef op iets meer dan 1.100 euro.

bron: Belga