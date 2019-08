Pendel je elke dag naar je werk? Zo benut je jouw reistijd optimaal

Pendelen naar kantoor, je kan het beschouwen als tijdverlies. Nochtans kan je in de bus of trein ook al aan de slag. Wij zetten vier tips op een rijtje om jouw woon-werkverkeer productiever in te richten.

Maak een to-do lijstje

Neem even de tijd om vijf prioriteiten voor de werkdag neer te pennen. Zorg ervoor dat je doelen realistisch en concreet zijn. Een to-dolijstje helpt je om je tijd en energie te spenderen aan zaken die er werkelijk toe doen. Zo verlies je jezelf niet in kleine, onbelangrijke taakjes doorheen de dag.

Benut je pendeltijd optimaal dankzij een externe harde schijf







Je laptop staat vast vol met belangrijke werkdocumenten. Of je nu een journalist, dokter of ambtenaar bent: belangrijke bestanden verliezen kan een gigantische ramp zijn. Maak daarom gebruik van je treinrit om een degelijke back-up te maken.

Met een externe harde schijf van de Seagate Backup Plus-familie maak je in één klik een reservekopie van je documenten en met de inbegrepen software kan je zelfs om het uur of dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse back-ups inplannen. Bovendien neemt deze externe harde schijf niet veel plaats in beslag in je laptoptas, aangezien de ontwikkelaars de schijf bijzonder dun maakten.

In de trein kan je al eens zonder netwerk vallen, maar met een Backup Plus externe harde schijf kan je altijd aan je bestanden. Op die manier heb je geen excuus meer om niets te doen.

Lees of klasseer je e-mails

Heel wat van onze waardevolle tijd besteden we op het werk aan het lezen en beantwoorden van e-mails. Spendeer daarom gerust eens wat van je reistijd aan je inbox, zo kan je op kantoor je aandacht wat meer richten op je collega’s en belangrijkere taken. Als je geen zin hebt om mailtjes te beantwoorden in de trein, kan je ook je inbox eens uitkuisen.

Brainstorm

De trein of bus ziet er aanvankelijk niet meteen uit als een oase van rust, maar je zal er niet snel onderbroken worden. Geen collega’s die plotseling aan je bureau opduiken, geen onverwachte vergaderingen of familieverplichtingen. Enkel jij, je laptop en de reis. Maak daarom gebruik van de rust en tijd en laat je creativiteit de vrije loop.

