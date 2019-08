Checklist: met deze tips verlies je nooit nog vakantiefoto’s

Eindelijk! De herexamens zitten erop en de welverdiende vakantie lonkt. Of je nu een staycation plant of een verre reis naar Vietnam, je zal sowieso je Instagramfeed up to date willen houden. Wij geven je enkele tips zodat jij zorgeloos kan genieten van je reis.

Gebruik meerdere geheugenkaarten







Ooit al van de uitdrukking ‘niet op één paard wedden’ gehoord? Wel, als je al je foto’s maakt op één geheugenkaart, dan doe je precies dat. Als de geheugenkaart beschadigd raakt, ben je in een klap al je momentopnames kwijt. Koop daarom verschillende kleinere geheugenkaarten, bijvoorbeeld vier kaartjes van elk acht gigabyte in plaats van één grote met 32 gigabyte geheugen.

Geheugenkaartjes kan je natuurlijk ook nog altijd verliezen. Schrijf daarom je naam en contactgegevens op de kaartjes, zo is de kans groot dat je ze terugkrijgt wanneer iemand de kaartjes toevallig vindt.

Bedenk een goed backup-plan

Volg de 3-2-1 regel: houd minstens 3 kopieën van je data op 2 verschillende media bij. Bewaar één van deze back-ups op een andere plaats dan de andere back-ups. Maak een back-up van alle foto’s die je genomen hebt, zowel met je smartphone als fototoestel. Wacht er niet mee tot je terug thuis bent.

Je kan eenvoudig een kopie maken van al je beeldmateriaal met behulp van een externe harde schijf van de Backup Plus-familie van Seagate. Dankzij het slanke formaat past hij nog perfect in je propvolle backpack. Bovendien geeft de inbegrepen software je de mogelijkheid om heel eenvoudig back-ups in te plannen.

Een bijkomstig voordeel van een reservekopie op een externe harde schijf is dat niemand anders aan jouw foto’s en video’s kan, wat wel al eens kan gebeuren als je je beeldmateriaal opslaat in een cloud. Dankzij de Backup Plus-familie is je beeldmateriaal trouwens ook offline beschikbaar, zodat je foto’s altijd beschikbaar zijn.

Fototoestel én smartphone

Een spiegelreflexcamera meezeulen op reis kan een hoop gedoe zijn: het weegt wel wat en neemt veel plaats in je koffer of backpack. Toch is het verstandig om naast je smartphone ook een fototoestel mee te nemen, vooral als je in je eentje een reis maakt. Als je smartphone of camera gestolen wordt, staan er nog altijd foto’s op het andere apparaat.

Toch je foto’s kwijt?

Ondanks al je voorzorgsmaatregelen kan het alsnog gebeuren dat je je foto’s verliest of dat je camera gestolen wordt. Behoorlijk jammer, maar veel kan je er niet aan doen. Geef sowieso de diefstal aan bij de politie en bezorg hen zo veel mogelijk informatie over je toestel, zoals serienummers en zaken die erop wijzen dat het om jouw camera gaat. Check daarnaast regelmatig tweedehandssites. Dieven proberen vaak waardevolle spullen via dit soort websites te verkopen.

