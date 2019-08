VIDEO. Nieuw-Zeelandse kamervoorzitter geeft baby de fles tijdens zitting

Trevor Mallard, de voorzitter van het parlement van Nieuw-Zeeland heeft voor een primeur gezorgd door een baby de fles te geven tijdens een zitting. De kleine spruit is de zoon van Tamati Coffey, een homoseksueel Labour-parlementslid en voormalig televisiepresentator.

Coffey vertelde wat een trotse vaders ze waren en hoe ze zich “verwonderden over het wonder van het leven”. Hun kind werd vorige maand geboren met behulp van een draagmoeder.

De kamervoorzitter merkte op: ‘Normaal gesproken wordt de stoel van de president alleen gebruikt door de president, maar vandaag is er een VIP bij mij.”

De andere leden feliciteerden Coffey voor het meenemen van de baby naar het huis. “Het is geweldig om een ​​baby in huis te hebben, en het is prachtig,” tweeted Green Party MP Gareth Hughes. Zijn partijcollega Golriz Ghahraman voegde eraan toe: “Wie moet dit vandaag zien? Wij allemaal, dat is wie! “.

Who needs to see this today? Every single last one of us, that’s who. Here’s a brand new papa holding his new born in our House of Representatives right now 😭❤️ pic.twitter.com/NU00SHfKFT

— Golriz Ghahraman (@golrizghahraman) 21 août 2019