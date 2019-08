Transporteconomen pleiten voor “superslimme kilometerheffing”

Transporteconomen Stef Proost (KU Leuven) en Bruno De Borger (Universiteit Antwerpen) hebben een systeem ontwikkeld waarmee volgens hen de files kunnen oplossen. Zonder dat er wagens hoeven te verdwijnen. “Er is bewijs dat het werkt.”

Het systeem gaat een stapje verder dan het klassieke rekeningrijden, want veel fijnmaziger. Grosso modo werkt het zo: wie op een bepaald tijdstip op het werk wil zijn, betaalt daarvoor. Op drukke momenten betaal je meer, op autoluwere momenten minder. Bedoeling is om dat heel fijn te sturen; de tarieven kunnen iedere vijftien of zelfs vijf minuten veranderen.







Touring ziet de zogenaamde “superslimme kilometerheffing” als een van de mogelijke maatregelen voor de oplossing van het fileprobleem, maar vindt wel dat de totale factuur van de automobilist niet verder mag oplopen door die heffing. De mobiliteitsorganisatie pleit ook voor sociale correcties en roept de politici op om werk te maken van een groter draagvlak voor de kilometerheffing.

“Daarnaast willen we ook dat het opgehaalde bedrag volledig in mobiliteitsoplossingen wordt geïnvesteerd, zoals een optimalisering van de weginfrastructuur en een beter openbaar vervoer”, zegt woordvoerder Danny Smagghe. “Dat kan ook bijdragen tot een afname van de files.”

Invoering niet voor morgen

Momenteel lijkt een snelle invoering van het systeem erg twijfelachtig. In de startnota voor de Vlaamse regeringsonderhandelingen wordt er niet over een kilometerheffing gesproken. “Maar niets sluit uit dat dit vroeg of laat weer op tafel komt, als de geesten rijpen en als er door de politici werk wordt gemaakt van een draagvlak bij de bevolking.”