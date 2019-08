Rapper Sjors strijdt tegen kanker: “Heb jullie steun hard nodig”

De Nederlandse cultfiguur Rapper Sjors kampt met longkanker. Zijn gezondheidssituatie was al langer voer voor speculatie. Hij heeft intussen via een videoboodschap op Instagram iedereen bedankt voor alle steun.

De artiest zei eerder tegen Shownieuws dat hij een vlekje op zijn long heeft. Ondanks zijn ziekte wil de rapper blijven optreden. “Waar het kan, gaat het door”, zegt een woordvoerder van zijn boekingskantoor. “Iedereen heeft er begrip voor dat op basis van zijn gezondheid gekeken wordt waar hij wel en niet kan optreden.”

“Dank je wel voor de lieve berichten”







“Lieve, lieve Instagram-volgers dank jullie wel voor alle lieve berichten. Nu het nieuws naar buiten is heb ik jullie steun hard nodig”, laat Sjors weten op Instagram. “Jullie kunnen mij ook altijd supporten met een videoboodschap.”

Hier gaf onder meer de bekende radio-dj Giel Beelen gehoor aan. “Godsamme Sjors, schrikken jongen, sterkte, take care.” De rapper heeft een moeilijke tijd achter de rug; in juni werd ook al zijn rechterteelbal verwijderd.

Cultfiguur

Rapper Sjors was voor het eerst te zien in een aflevering van de Nederlandse editie van ‘Man bijt hond’, waarin hij zijn eerste videoclip opnam. Met de iconische woorden “Heb net pindakaas gegeten, dus”, was hij in één klap bekend in Nederland en ver daarbuiten.