Keanu Reeves verschijnt in nieuwe Matrix-film

Twintig jaar na zijn filmdebuut als de ongrijpbare Neo in de sciencefictionfilm ‘The Matrix‘ zal de Canadese acteur Keanu Reeves binnenkort opnieuw te zien zijn in een vierde Matrix-film. Ook Carrie-Anne Moss zal terugkeren als Trinity, zegt filmbaas Toby Emmerich van Warner Bros in het filmblad Deadline.

De regie is opnieuw in handen van Lana Wachowski, bevestigt Emmerich verder. “We zijn heel gelukkig dat Lana terug naar de Matrix keert”, zegt de studiobaas van Warner Bros. “Lana is echt visionair, een creatieve en unieke filmmaakster. We zijn blij dat ze dit nieuwe hoofdstuk in het Matrix-universum schrijft, regisseert en produceert.”

Nog geen titel







Reeves’ carrière werd de voorbije jaren nieuw leven ingeblazen met zijn hoofdrol in de ‘John Wick’-films en zijn rollen in ‘Toy Story 4’ en de romcom ‘Always Be My Maybe’. Tegenwoordig maakt de acteur zich op om zijn rol van Theodore “Ted” Logan te hernemen in ‘Bill & Ted Face the Music’.

Een titel voor de vierde Matrix-film is nog niet bekend, maar het staat wel al vast dat de opnames volgend jaar beginnen. De trilogie (‘Matrix‘, ‘Matrix Reloaded’ en ‘Matrix Revolutions’) haalde wereldwijd in totaal 1,6 miljard dollar (1,4 miljard euro) op.