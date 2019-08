Jani stylet Erik Van Looy in nieuw seizoen ‘Zo Man Zo Vrouw’

Jani Kazaltzis gaat in het nieuwe seizoen van ‘Zo Man Zo Vrouw’ bij enkele opvallende mensen over de vloer. Vlaanderens bekendste stylist duikt namelijk in de kleerkasten van presentator Erik Van Looy en actrice Barbara Sarafian.

Het is nog even wachten op het nieuwe seizoen van ‘Zo Man Zo Vrouw’. De show waarin Jani Kazaltzis mensen met zeer bedenkelijke kledingsmaak een make-over geeft komt dit najaar op televisie. Gelukkige zijn er wel al enkele details bekend over de nieuwe afleveringen. Zo zal de stylist een bezoekje brengen aan enkele bekende gezichten, meer bepaald Erik Van Looy en Barbara Sarafian.

Foute T-shirts en leder







Van Looy is bekend als regisseur van onder andere ‘De Zaak Alzheimer’ en ‘De Loft’ en presenteert al eeuwenlang ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. Daarin draagt hij steeds nette kostuums, maar de Antwerpenaar geeft toe dat hij zich in het dagelijks leven zo onopvallend mogelijk kleedt. Daarbij horen foute T-shirts en petten, iets waar Jani ongetwijfeld de nodige commentaar op zal hebben.

Barbara Sarafian kende als actrice veel succes met de film ‘Aanrijding in Moscou’, waarin ze een nogal volkse Gentse vrouw speelt. Daarbij hoorden toen nogal saaie kleren, maar in het echte leven durft Sarafian wel eens de grenzen verkennen. Ze bracht al een lijn van hippe truien op de markt, maar grijpt voor haar eigen outfits vaak naar glitter, fluo en leder. Jani zal dus zijn handen vol hebben aan haar. Bekijk hieronder de trailer voor het nieuwe seizoen van ‘Zo Man Zo Vrouw’.