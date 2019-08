Famke Louise krijgt straffe rol als actrice: “Een droom die uitkomt”

De Nederlandse zangeres Famke Louise mag binnenkort meespelen in ‘The Christmas Show’ die dit jaar draait rond het sprookje ‘Doornroosje’. Ze zal te zien zijn als fee.

Leuk nieuws voor Famke Louise! De 20-jarige zangeres van onder meer ‘Vroom’ en ‘Op Me Monnie’ timmert nu ook stevig aan een carrière als actrice, en die zal een serieuze boost krijgen door haar nieuwste rol. Famke mag immers Fee Fresh spelen, een van de komische feeën in de speciale kerstversie van ‘Doornroosje’.

‘Famke Louise’-fee







De populaire zangeres was helemaal in de wolken met het nieuws. “Om een van de feeën te spelen in mijn favoriete sprookje is een droom die uitkomt! Wie zal ik komen opzoeken in z’n dromen?”, schrijft ze op Instagram.

Famke beweert zichzelf te herkennen in het personage. “Mijn personage wil er altijd goed uitzien. Daar komt het eigenlijk op neer. Het karakter is best wel gebaseerd op mij. We hebben veel gemeenschappelijke kenmerken. Ik ga proberen om heel erg mijzelf erin te leggen. Het moet echt een ‘Famke Louise’-fee worden. Misschien zelfs met chains om mijn nek”, vertelt ze aan RTL Boulevard.

Liefde en saamhorigheid

De vijfde editie van ‘The Christmas Show’ is gebaseerd op het verhaal van ‘Doornroosje’, maar werd door bedenkers Carlo Boszhard en Maurice Wijnen omgetoverd tot een kerstverhaal. “Het gaat over een meisje dat wakker gekust wordt door de liefde van haar leven. Lukt het om na honderd jaar slaap met kerst haar droomprins te vinden? Dat past perfect bij de kerstgedachte. Het gaat om liefde en saamhorigheid. En met het decor, kostuums en kerstmuziek zoals ‘Silent Night’ maken we er een echt kerstspektakel van”, aldus Boszhard, die het verhaal aan elkaar zal praten. De rol van ‘Doornroosje’ wordt vertolkt door Celinde Schoenmaker.

De vijfde editie van ‘The Christmas Show’ vindt plaats op 21 en 22 december in de Ziggo Dome in Amsterdam. Tickets zijn HIER verkrijgbaar.