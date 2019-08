BIZAR. Man castreert thuis andere kerel, maar “operatie” loopt helemaal fout

Een 74-jarige Amerikaan is gearresteerd nadat hij een man, die hij had leren kennen op een fetish-website, gecastreerd heeft. De procedure liep helaas niet helemaal zoals gepland. De man wordt aangeklaagd voor de onwettige uitoefening van de geneeskunde met een lichamelijk letsel tot gevolg.

De hulpdiensten kregen een onrustwekkend telefoontje en stuurden enkele agenten naar het huis van Gary Van Ryswyk in Florida. Volgens het politierapport vertelde Van Ryswyk dat hij net de teelballen van een man had verwijderd. Hij had het slachtoffer leren kennen op “een website voor mensen met een castratiefetish”.

Geïmproviseerde operatiekamer







In de logeerkamer troffen de agenten een 53-jarige man aan. Hij bedekte zijn kruis met een bloederige handdoek en zijn teelballen bevonden zich in een potje naast het bed. In een ander deel van het huis trof de arm der wet een geïmproviseerde operatiekamer aan.

Het slachtoffer verkeerde in levensgevaar en werd overgebracht naar een ziekenhuis. Zijn toestand zou ondertussen weer stabiel zijn. Volgens Scot Dressel, actief als agent bij The Highlands County Sheriff’s Office, zouden de teelballen ook overgebracht zijn naar het ziekenhuis, al wist hij niet of ze opnieuw aan het lichaam van de man genaaid werden. “Ik zou niet eens weten of de man dat wel zou willen”, zei de agent aan Buzzfeed News.

Stieren gecastreerd

Van Ryswyk leerde de man een week voor de feiten kennen en probeerde al eens eerder om de procedure uit te voeren. Maar het slachtoffer geraakte opgewonden en ejaculeerde terwijl Van Ryswyk zijn penis ontsmette. Daardoor moest de operatie uitgesteld worden.

Van Ryswyk had aan de man verteld dat hij tijdens zijn jeugd al eerder stieren en andere dieren had gecastreerd op een boerderij. Hij zou ook gezegd hebben dat hij in 2012 één van zijn eigen testikels had verwijderd.

Met de 53-jarige man liep het dus grondig mis. Van Ryswyk had op een Britse website pijnstillers, een pincet en een scalpel gekocht. Nadat hij de teelballen had verwijderd, begon het slachtoffer oncontroleerbaar te bloeden, waardoor Van Ryswyk de wonde niet kon sluiten. De ‘chirurg’ zit momenteel in de gevangenis en kan op borgtocht vrij komen. De som bedraagt wel 250.000 dollar.