BIZAR. 8-jarige jongen rijdt 140 km/u op snelweg in wagen van moeder

De moeder van het kind meldde zich rond half een ’s nachts bij de politie met de boodschap dat haar zoon er met de auto vandoor was gegaan.

Agenten troffen de jongen aan op een parkeerplaats langs de A44, op zo’n acht kilometer afstand van zijn huis. Hij was met 140 kilometer per uur over de snelweg geraasd en had de auto aan de kant gezet omdat hij zich niet zo lekker voelde. Compleet met knipperende gevarenlichten, in de hoek van de parkeerplaats en mét gevarendriehoek. Dat deed hij dan weer wel goed. “Ik wilde alleen maar een stukje rijden”, aldus de 8-jarige jongen.