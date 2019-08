Verbod op pulsvisserij moet vooral Belgische vissers dienen

België voert, sneller dan de andere Europese landen, een verbod op pulsvisserij in. Onze vissers hebben immers geen schepen die voor de techniek zijn uitgerust, terwijl de Nederlanders onze wateren leegvissen. Pulsvisserij is een techniek waarbij platvissen zoals tong en schol met stroompulsen verjaagd worden van de zeebodem, zodat ze in de netten zwemmen. Volgens tegenstanders is het elektrisch vissen oneerlijke concurrentie en schraapt het de zeebodem leeg.

Europa heeft besloten om pulsvissen vanaf 1 juli 2021 te verbieden, maar individuele landen kunnen het verbod al sneller invoeren. België doet dat nu al. “De Belgische vissers maken geen gebruik van stroompulsen”, zegt Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel in Nieuwpoort. “De Nederlanders hebben wel 80 vaartuigen die uitgerust zijn met de techniek. Zij hebben dus een groot concurrentieel voordeel. Waar die schepen passeren, is de zee leeggevist.”







Ook voor de duurzaamheid is de techniek nadelig. “Het visbestand krijgt niet meer genoeg tijd om te herstellen”, zegt Van den Heuvel. “Er zit veel minder tong in onze wateren dan vroeger.”

Voor de Belgische kustvissers is het verbod een goede zaak. Zij tellen een dertigtal schepen, die telkens voor één nacht op weg gaan. “België heeft echter ook een vloot van enkele tientallen grote schepen, die soms meerdere weken onderweg zijn”, zegt Sander Meyns van de Rederscentrale. “Sommigen onder hen waren wel geïnteresseerd om op termijn over te schakelen op de pulstechniek. Zij wachtten het wetenschappelijk onderzoek af, maar door het verbod is dat nu geen optie meer.”

