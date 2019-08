US Open – Bemelmans neemt eerste horde in kwalificaties

Ruben Bemelmans (ATP 181) heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van de US Open. De 31-jarige Limburger haalde het in twee sets (6-1 en 7-6) van de Japanner Hiroki Moriya (ATP 213). Bemelmans treft in de tweede (van drie) kwalificatieronde(s) de winnaar van het duel tussen de Duitser Mats Moraing (ATP 169) en de Wit-Rus Ilya Ivashka (ATP 143).

Bemelmans was drie keer eerder actief op de hoofdtabel van de US Open. Hij haalde zijn beste resultaat bij zijn debuut in 2015. In 2017 en 2018 sneuvelde hij telkens in de eerste ronde.

Eerder op de dag plaatste Kimmer Coppejans (ATP 138) zich al voor de tweede kwalificatieronde. De Oostendenaar versloeg in zijn eerste duel op Flushing Meadows de Amerikaan Sebastian Korda (ATP 295). David Goffin (ATP 15) en Steve Darcis (ATP 186) staan rechtstreeks op de hoofdtabel.

