Twee Amerikaanse astronauten installeren nieuwe koppelingspoort aan ruimtestation ISS

Twee Amerikaanse bemanningsleden van het Internationaal Ruimtestation hebben woensdag de spacemeccano een nieuwe koppelingspoort bezorgd, zo was te volgen op NASATV. Nick Hague en Andrew Morgan begonnen om 14.27 uur Belgische tijd boven de Atlantische Oceaan aan een uitje dat 6 uur 32 minuten heeft geduurd. Beide vluchtingenieurs installeerden op de in Europa voor de VS gebouwde Harmony-module de International Docking-Adapter-3 of IDA-3, die vorige maand is aangevoerd met het commerciële vrachtruimteschip Dragon van SpaceX. Door Boeing gebouwd moet IDA-3 de IDA-1 vervangen die in 2015 bij het falen van een Falcon-draagraket bij lancering verloren is gegaan.

IDA-3 kost ongeveer 22,5 miljoen dollar en woog bij lancering 534 kilo. De koppelingspoort moet het toenemende aankomend en vertrekkend verkeer van diverse typen ruimteschepen, in het bijzonder commerciële cargo’s, vergemakkelijken.

Eerder kreeg het ISS al de IDA-2 als internationale koppelingspoort.

Het was de vijfde ruimtewandeling vanuit het ISS dit jaar, en de 218de sinds in 1998 de bouw van de spacemeccano begon.

Hague werkte voor de derde keer in het absolute luchtledige, Morgan was aan zijn proefstuk toe.

Van op Bajkonoer lanceert Rusland morgen/donderdag om 05.38 uur Belgische tijd een Sojoez-2.1a draagraket. Die moet de onbemande capsule Sojoez MS-14 naar het ISS slingeren, met verwachte aankomst en automatische koppeling zondag aan de Russische Pojsk-module.

De capsule vervoert enkel vracht en keert op 6 september al naar de Aarde terug.

De Sojoez-2.1a lanceerde onlangs al een onbemande Russische cargo van het type Progress naar het ISS en moet, gemoderniseerd, voor bemande vluchten de Sojoez-FG gaan vervangen. Zo een type Sojoez bracht ook Frank De Winne in de ruimte.

