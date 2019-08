Tiesj Benoot wint openingsrit Ronde van Denemarken

Tiesj Benoot (Lotto Soudal) heeft vandaag de openingsrit in de Ronde van Denemarken (cat. 2.BC) gewonnen. Hij sprong in de finale weg uit een kleine groep van zeven en bleef hen nipt voor. Ploegmaat Gerben Thijssen werd tweede. Amaury Capiot zorgde voor een volledig Belgische top drie. Benoot haalt het na 169,7 kilometer met start en finish in Silkeborg. In de laatste 2,5 kilometer vormde zich een kopgroep van aanvankelijk vijf en later zeven renners. Benoot sprong weg in de laatste honderden meters en bleef nipt dat groepje voor. Vier tellen later won Belgisch kampioen Tim Merlier de sprint van het peloton om de achtste stek.

Het is voor de 25-jarige Benoot nog maar de tweede profzege. Vorig jaar won hij de Strade Bianche.







Bron: Belga