Ronse vecht ook in beroep taalfaciliteiten aan

Het stadsbestuur van het Oost-Vlaamse Ronse heeft ongelijk gekregen van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel in de strijd tegen het speciale taalstatuut van de stad, en gaat in beroep tegen dat vonnis. Dat meldde De Standaard en burgemeester Luc Dupont (CD&V) bevestigt de voortzetting van de juridische procedure. Ronse wil al langer af van de taalfaciliteiten voor de Franstaligen, omdat het de stad “op onnodige kosten jaagt en het moeilijker maakt om geschikt personeel aan te werven”, aldus burgemeester Dupont. “De laatste talentelling dateert van 1947. Daarbij werd vastgelegd in welke gemeenten grote taalminderheden bestonden en of ze daarom taalfaciliteiten moesten invoeren. Maar ondertussen is er heel wat veranderd. Alleen al als je kijkt naar de ons omliggende gemeenten, dan zie je dat er in Frasnes of Mont-de-l’Enclus nu grote Nederlandstalige minderheden zijn. Maar die gemeenten worden geen taalfaciliteiten opgedrongen.”

Het stadsbestuur startte in 2017 de procedure op tegen de Belgische Staat, waarbij het de afschaffing van de taalfaciliteiten eist wegens discriminatie, de schending van het gelijkheidsbeginsel en de schending van het vrij verkeer van personen en goederen in Europa. De rechtbank van eerste aanleg in Brussel volgde de stad niet, maar Ronse hoopt gelijk te krijgen bij het hof van beroep van Brussel. Een uitspraak wordt vermoedelijk volgend jaar verwacht.







bron: Belga