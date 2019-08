Nederlandse topcrimineel Willem Holleeder wil dat ander hof zijn zaak behandelt

De Nederlandse topcrimineel Willem Holleeder wil dat een ander gerechtshof dan het hof in Amsterdam zijn hoger beroep gaat behandelen. Zijn advocaten hebben dat verzoek ingediend. Tijdens de volgende zitting, op 13 november, zal het hof zich over dit verzoek buigen. Holleeder wil een ander hof omdat het liquidatieproces Passage eerder door Amsterdam is behandeld. Daarin werd Holleeder, zo schrijven zijn advocaten, “door het hof zonder gehoord te zijn of zonder verweer te hebben kunnen voeren al schuldig verklaard aan de moord op Kees Houtman en aan het met onder anderen Dino Soerel deelnemen aan een criminele organisatie”.

Zowel Holleeder als zijn advocaten waren vandaag niet aanwezig bij de zitting, die nog geen kwartier duurde. Formeel kwam alleen de voorlopige hechtenis aan bod, dat is wettelijk verplicht. Inhoudelijk wordt er voorlopig nog niets besproken.







Op 4 juli veroordeelde de rechtbank in Amsterdam Holleeder (61) tot een levenslange gevangenisstraf, wegens zijn sturende rol in een reeks criminele afrekeningen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de moorden op Cor van Hout (2003), Willem Endstra (2004), Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Ook de gewelddadige dood van Robert ter Haak, omgekomen in dezelfde kogelregen die Van Hout fataal werd, en een poging tot moord op John Mieremet in 2002 werden op Holleeders conto geschreven.

De advocaten haalden in een gisteren op hun site gepubliceerde brief uit naar de rechtbank. Volgens hen had de rechtbank de “kennelijk sterke overtuiging” dat Holleeder “linksom of rechtsom voor alles moest worden veroordeeld”.

Bron: Belga