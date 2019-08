Najaar op VIER, VIJF en ZES: van alles met bv’s en veel human interest

Bekende Vlamingen zullen de komende maanden de handen vol hebben. De zenders VIER en VIJF laten hen onder meer quizzen, daten, uitdagingen verzinnen, zeilen en dansen. Verder bieden de SBS-zenders, sinds kort volledig eigendom van Telenet, veel human interest. In mei is Telenet na een lange goedkeuringsprocedure eindelijk de enige baas geworden van de zenders VIER, VIJF en ZES. Veel verandert dat voorlopig niet. “We hebben al een aantal sessies gehad om elkaar te leren kennen, maar voorlopig zitten we nog in een aftastende fase. Onze activiteiten liggen ver uit elkaar, maar het is wel de bedoeling dat we goed gaan samenwerken”, zegt programmadirecteur Annick Bongers. Ze had gehoopt op extra geld van Telenet, maar dat is er nog niet gekomen. “Ik blijf hopen.”

In het najaar gaan de zenders verder op de ingeslagen weg. Met de talkshow “Gert Late Night” heeft VIER een gat in de markt gevonden waarin nu ook concurrent VTM graag wil duiken, en met “De Slimste Mens ter Wereld” beschikt de zender over een bv-quiz die al zestien jaar garant staat voor hoge kijkcijfers. Dankzij de rechten op de samenvattingen van het Belgisch voetbal en de danswedstrijd “Dancing With The Stars” – met bekende Vlamingen – wist de zender zich ook in het weekend te manifesteren.

Die basis blijft dit najaar onveranderd, maar er valt nog meer te doen met bekende Vlamingen. Zo mogen ze voor de nieuwe show “De Battle” uitdagingen bedenken die Gert Verhulst en James Cook – het duo van “Gert Late Night” – moeten uitvoeren. Peter Van de Veire zal dat spektakel presenteren. Voor het VIJF-programma “Celebs gaan daten” gaan Jani Kazaltzis en kersvers parlementslid Goedele Liekens dan weer single celebrities in een datingavontuur storten. Tot slot werkt Woestijnvis nog aan een avontuurlijk programma “Over de Oceaan”, waarin bekende Vlamingen zonder zeilervaring de Atlantische Oceaan zullen oversteken met een zeilboot. Dat programma komt wel pas volgend jaar op de buis.

De bekende Vlamingen duiken ook op in programma’s waarin normaal enkel onbekende Vlamingen worden opgevoerd. In “Huizenjagers”, dat al aan zijn vijfde seizoen toe is, gaan onder meer het dance-duo Pat Krimson en Loredana, chirurg Jeff Hoeyberghs en schlagerkoning Steve Tielens op zoek naar vastgoedkoopjes. En in het nieuwe seizoen van “Zo man zo vrouw” laten Erik Van Looy en Barbara Sarafian hun kleerkast keuren door Jani Kazaltzis.

Naast al dat bv-geweld houdt VIER vast aan ernstige human interest. “De Rechtbank” begint aan zijn negende jaargang. Sommige van de rechters hebben bijna de bv-status verworven, maar Woestijnvis introduceert ook zes nieuwe gezichten. Van dezelfde makers lanceert VIER binnenkort bovendien “Ooit Vrij”. Dat programma geeft de kijker een blik op het leven van gevangenen die vrijkomen. Nog in de juridische sfeer zit “Het Parket”, gemaakt door Het Nieuwshuis van Eric Goens. De parketten van Oudenaarde, Gent en Dendermonde openen daarvoor hun deuren.

Het fictiekanon van VIER moet “Callboys” van Jan Eelen worden. In de tweede reeks krabbelen Devon, Randy, Wesley en Jeremy overeind na de dood van Jay Vleugels. Fictie is duur geworden voor Vlaamse zenders, maar programmadirecteur Bongers wil erin blijven investeren, op voorwaarde dat het om “merkversterkende” reeksen gaat. Er zijn nog verschillende fictiereeksen in de maak. Zo werken vriendinnen Frances Lefebure, Evelien Bosmans en Daphne Wellens aan een reeks.

Het moederbedrijf van VTM, DPG Media, zegt al een jaar dat de Vlaamse zenders moeten samenwerken om een ‘Vlaamse Netflix’ te maken, een platform waarop Vlaamse reeksen tegen betaling reclamevrij te zien zijn. Bongers wil wel luisteren en praten, maar verwijst ook naar haar baas. “We mogen niet vergeten dat er al een speler op de markt is die al jaren een betaalplatform heeft: Telenet. Het is misschien logischer dat zij daar bij aansluiten. Als VTM geld moet gaan vragen voor enkel hun eigen reeksen, wordt het moeilijk. Telenet heeft met Play al een hele waaier van internationale content.”

