Kimmer Coppejans naar laatste kwalificatieronde van US Open

Kimmer Coppejans (ATP-138) heeft zich vandaag in New York voor de derde en laatste kwalificatieronde van het US Open geplaatst. De 25-jarige Oostendenaar versloeg de Tsjech Zdenek Kolar (ATP-283) met 7-5 en 6-3. Om een plaats op de hoofdtabel neemt Coppejans het op tegen de Fransman Elliot Benchetrit (ATP-226), die de Chinees Zhang Ze (ATP-356) met 6-3 en 6-2 uitschakelde. Coppejans speelde één keer eerder tegen Benchetrit. In juni versloeg hij de Fransman op het Challenger-toernooi in Lyon met tweemaal 6-3.

Coppejans kan zich een derde keer op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi plaatsen. In 2015 en dit jaar lukte hem dat op Roland-Garros.







Bron: Belga