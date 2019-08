Jupiler Pro League – Sven Kums keert naar AA Gent terug

Sven Kums gaat opnieuw de kleuren van AA Gent verdedigen. De 31-jarige middenvelder wordt tot het einde van het seizoen door RSC Anderlecht uitgeleend aan de club waar hij van 2014 tot 2016 zijn sporen verdiende. Dat maakten beide clubs woensdag bekend. Kums is een jeugdproduct van Anderlecht, maar brak bij de Brusselaars nooit door. Hij belandde achtereenvolgens bij Lierse, Kortrijk, Heerenveen en Zulte Waregem. Begin juli 2014 tekende hij een contract bij AA Gent en daar ontbolsterde hij helemaal. Hij werd er kapitein en rechterhand van coach Hein Vanhaezebrouck, pakte in zijn eerste seizoen bij de Buffalo’s meteen de landstitel en kreeg in januari 2016 de Gouden Schoen.

Eind augustus 2016 volgde er een transfer naar het buitenland, via Watford belandde de middenvelder in de Serie A bij Udinese. Na één seizoen Italië keerde Kums terug naar België en tekende hij bij Anderlecht. Daar paste hij nu niet meer in de plannen van speler-trainer Vincent Kompany.

AA Gent strikte woensdag ook nog de 19-jarige middenvelder Nicky Beloko, een Zwitser met Kameroense roots. De Buffalo’s huren Beloko voor één seizoen, met een aankoopoptie, van het Italiaanse Fiorentina, waar hij voor de U19 uitkwam.

bron: Belga