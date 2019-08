Jupiler Pro League – Cercle Brugge haalt Malinese international bij Angers

Cercle Brugge is tot een akkoord gekomen met de Franse eersteklasser Angers over de tijdelijke overgang van Lassana Coulibaly. De Malinese middenvelder wordt voor één seizoen gehuurd, zo maakte de rode lantaarn in de Jupiler Pro League woensdag bekend. De 23-jarige Coulibaly speelde eerder voor Bastia alvorens hij in 2017 neerstreek bij Angers. Afgelopen seizoen werd de Malinees uitgeleend aan Glasgow Rangers. Op zijn conto staan onder meer 64 matchen in de Ligue 1, 19 duels in het Schotse Premiership en 9 Europa League-wedstrijden.

Coulibaly is sinds 2016 Malinees international. Op de afgelopen Africa Cup stond de middenvelder telkens in de basisploeg van bondscoach Magassouba. Mali werd in de Africa Cup uitgeschakeld door Ivoorkust in de achtste finales. Coulibaly verzamelde negen caps.

bron: Belga