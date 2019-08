Fiorentina bevestigt komst van Franck Ribéry

Fiorentina heeft vandaag de transfer van Franck Ribéry (36) bevestigd. De Franse winger komt transfervrij over van Bayern München. Morgenmiddag wordt hij voorgesteld. Ribéry debuteerde in het seizoen 2004-2005 op het hoogste niveau bij Metz. Daarna verhuisde hij naar Galatasaray en Marseille. In de zomer van 2007 kocht Bayern de Fransman voor 30 miljoen euro weg bij l’OM. In twaalf seizoenen won Ribéry met de Rekordmeister onder meer negen landstitels, zes Duitse bekers en de Champions League (in 2013).

Bij zijn aankomst vanochtend in Firenze zei Ribéry “nog twee jaar op topniveau te willen voetballen”. Fiorentina eindigde vorig seizoen als zestiende in de Serie A.







De Fransman speelde 86 keer voor de nationale ploeg en maakte daarin zestien doelpunten.

Bron: Belga