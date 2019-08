EK hockey (v) – Geen halve finale voor Red Panthers

De Red Panthers (FIH-9) zijn er woensdag in Antwerpen niet in geslaagd zich voor de halve finales van het Europees kampioenschap vrouwenhockey te plaatsen. In hun laatste groepswedstrijd moesten ze met 1-0 de duimen leggen voor Spanje (FIH-7). Bij de rust stond de 0-0 nog op het bord. Carlota Petchame bezorgde haar land in de 34e minuut de kwalificatie en de groepswinst. Nederland (FIH-1), dat eerder op de dag Rusland (FIH-23) met 14-0 inblikte, mag als tweede in de groep door. De Belgen zijn na een zege, een gelijkspel en een nederlaag derde.

In de halve finales neemt Spanje het tegen Duitsland (FIH-5) op en ontmoet Nederland Engeland (FIH-4). België speelt in een poule C om het behoud tegen Rusland, Ierland (FIH-8) en Wit-Rusland (FIH-22).

Tegen Spanje beleefden de Belgen een moeilijk eerste kwartier. Ze hadden aan een gelijkspel genoeg en loerden dus op de counter. Ze hadden moeite om onder de Spaanse fruk uit te komen, creëerden niet één kans, maar stonden wel geen doelpunt toe. Met dank aan doelvrouw Aisling D’Hooghe, die op het einde van de periode goed tussenkwam bij een strafcorner. In de tweede periode bleef de Spaanse druk aanhouden. De Panthers hielden stand, ondanks 62 procent Spaans balbezit, twee strafcorners tegen nul en zeven Spaanse aanvallen, tegen één Belgische.

In de 34e minuut trof Petchame dan toch raak, al is dat lang niet zeker. Uit geen enkel camerastandpunt viel op te maken of de bal net wel of net niet voorbij de doellijn gebotst was. Er net voorbij, oordeelden de scheidsrechters na het bekijken van de videobeelden. De Belgen gingen daarop verwoed op zoek naar een tegendoelpunt, maar op een strafcorner na leverde dat geen goede kans meer op. In de laatste vijf minuten gingen ze met elf veldspeelsters in de aanval, ook dat mocht niet baten.

.







bron: Belga