Deense koningshuis “verrast” door afzegging van Trump

Het Deense koningshuis heeft gezegd “verrast” te zijn over de aankondiging van de Amerikaanse president dat hij volgende maand dan toch geen bezoek aan Denemarken zal brengen. Maar verder worden de lippen stijf op elkaar gehouden. “Het was een verrassing, maar we hebben hier verder niets over te zeggen”, was alles wat de communicatiedirecteur van het paleis, Lene Balleby, aan de Deense openbare omroep DR kwijt wilde over de zaak.

Op 31 juli kondigde het koninklijk paleis in een mededeling aan dat koningin Margrethe II de Amerikaanse president had uitgenodigd voor een staatsbezoek aan Denemarken op 2 en 3 september.







Trump liet gisterenavond echter via Twitter weten dat hij het bezoek voor een andere keer houdt, omdat de Deense premier Mette Frederiksen heeft gezegd dat Groenland niet te koop is. Ze deed dat nadat Trump te kennen had gegeven geïnteresseerd te zijn in de aankoop van het “strategisch interessante” Deense gebied.

Bron: Belga