Daniel Sturridge tekent voor Trabzonspor

Daniel Sturrigde heeft een contract voor drie jaar, met optie op een vierde getekend, bij het Turkse Trabzonspor. Dat liet de nieuwe club van de ex-spits van Manchester City, Chelsea en Liverpool vandaag weten. In juni was het contract bij Liverpool van Sturrigde, 26-voudig Engels international, afgelopen en niet verlengd. Sindsdien zat hij zonder club. Bij Trabzon, vorig seizoen vierde in de Turkse competitie en vanaf morgen in actie in de play-offs van de Europa League, gaat hij een nieuw avontuur aan.

In juli werd Sturrigde door de Engelse voetbalbond nog voor zes weken geschorst voor een overtreding van de regels rond gokken. Hij had zijn broer Leon opdracht gegeven om geld in te zetten op een overgang van hemzelf naar Sevilla.







Bron: Belga