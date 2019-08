Benoot draagt zege in Ronde van Denemarken op aan Lambrecht

Tiesj Benoot (Lotto Soudal) heeft zijn tweede profzege vast in zijn carrière. Hij droeg de overwinning op aan zijn overleden ploegmaat Bjorg Lambrecht. “De voorbije weken waren heel zwaar”, zegt hij. “Ik ben blij dat ik hem op deze manier kan eren, met een overwinning.” “De voorbije weken hebben we veel over Bjorg gepraat”, liet Benoot optekenen op de website van de koersorganisatie. “Uiteraard heeft zijn overlijden een enorme impact op de ploeg. Ik woonde ook vrij dicht bij hem, het dichtst van alle collega’s en we hadden een nauwe relatie, meer dan ik heb met sommige andere collega’s. Bjorg was meer dan een ploegmaat, hij was ook een vriend. Het viel me zwaar dat hij overleed tijdens een koers, tijdens zijn werk, iets wat we allemaal voor de kost doen, maar waar we tegelijkertijd ook van houden.”

“Ik voelde me vandaag dan ook extra gemotiveerd om me te tonen (het is zijn eerste wedstrijd sinds het overlijden van Lambrecht, Benoot paste voor de Binckbank Tour om de begrafenis te kunnen bijwonen). Ik wilde graag voor hem winnen en ik ben trots dat ik daarin geslaagd ben. Je weet nooit hoe je op zoiets moet reageren en hoe het lichaam zal reageren ook na zo’n gebeurtenis. Na de begrafenis had ik een aantal erg zware dagen, maar vandaag had ik blijkbaar toch wat extra kracht mee om het af te maken. We toonden ons sterk met de ploeg, Jasper was ook nog mee op het einde en dat was uiteraard een goede zaak. Ik ben heel blij met deze overwinning.”







Bron: Belga