Amerikaanse atleten krijgen waarschuwing na politiek protest

Het Amerikaans olympisch comité tikt schermer Race Imboden en hamerslingeraarster Gwendolyn Berry op de vingers na hun politiek protest eerder deze maand op de Pan-Amerikaanse Spelen in Lima. Bij een nieuwe overtreding van de regels in de komende twaalf maanden, krijgen ze een schorsing. Floretschermer Imboden knielde toen in Peru het volkslied werd gespeeld na afloop van de teamcompetitie, waarin hij met zijn land de titel pakte. Gwendolyn Berry, die goud won in het hamerslingeren, stak tijdens de podiumceremonie haar rechtervuist in de lucht. De atleten protesteerden met hun actie tegen racisme en andere mistoestanden in de VS.

Het Amerikaanse olympisch comité liet achteraf weten dat het duo een sanctie riskeerde omdat politieke protestboodschappen volgens de regels niet worden toegelaten. Alle Amerikaanse atleten zijn verplicht een document te ondertekenen voor ze internationaal in actie komen.







Imboden en Berry kregen, zo bericht USA Today, een brief van Sarah Hirshland, topvrouw van het Amerikaans olympisch comité, waarin ze worden gewaarschuwd dat bij een nieuwe overtreding in de volgende twaalf maanden “strengere sancties” zullen volgen. Ze kunnen dan bijvoorbeeld van de Spelen in Tokio worden geweerd.

Imboden schreef na zijn protestactie op Twitter dat atleten zich moeten inzetten voor verandering. “Deze week is het voor mij een eer de VS te vertegenwoordigen op de Pan Am Games, en goud en brons te winnen. Mijn trots wordt evenwel overschaduwd door de vele mistoestanden in het land dat mij zo nauw aan het hart ligt. Racisme, wapenbeheer, mishandeling van immigranten en een president die haat verspreidt staan bovenaan een lange lijst. Ik koos ervoor mijn moment op het podium op te offeren om aandacht te vragen voor deze onderwerpen, die aan bod moeten komen. Ik roep anderen op hetzelfde te doen en verandering te eisen”, luidde zijn boodschap.

Colin Kaepernick uit het American Football knielde in 2016 als eerste tijdens het Amerikaanse volkslied en zette daarmee een trend in de VS. De opgestoken vuist gaat al terug van de Olympische Spelen van 1968 en de Black Power-beweging. Sprinters Tommie Smith en John Carlos maakten het beroemde gebaar in Mexico-Stad op het podium na afloop van de 200 meter.

