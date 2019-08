Zwangere Heidi Van Tielen toont haar bolle buik

View this post on Instagram

De baby en ik moeten toch wel even bekomen van vandaag. ♥️♥️ Vanochtend presenteerde ik samen met Sam en Wim mijn laatste ochtendshow op Qmusic. Nog de Foute Party morgenavond en de opening van het Beach House zaterdag en ik neem afscheid van Qmusic. It’s the first day of the rest of my life! 💕 Bedankt voor al jullie warme reacties, ze hebben mijn hartje met liefde gevuld. 🥰 #22weekspregnant