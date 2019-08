Vader kruipt bij babysitter in bed en betast haar

Een vader van twee wordt beschuldigd van seksueel misbruik van de vierde graad nadat hij de babysitter die op zijn kinderen paste, betastte.

Vorige week maandag belde Thomas Shortt uit Elkhart Lake (Wisconsin) een babysitter op om op zijn twee kinderen te passen. De jonge vrouw bleef dezelfde avond slapen in de gastkamer.

Rond 2.30u ’s nachts sloop de 51-jarige man haar kamer binnen en kroop hij bij haar in bed. Hij legde zijn arm over haar heen en raakte haar aan op intieme plaatsen. De babysitter kromp ineen van de schrik en toen ze merkte dat hij verderging, schreeuwde ze: “Ga weg!”.

Shortt wandelde vervolgens de kamer uit alsof er niets gebeurd was. De vrouw liep naar de badkamer en belde haar ouders op. Zij brachten de politie op de hoogte.

Toen de politie arriveerde, troffen ze Shortt in dronken toestand aan. Hij beweerde dat hij zich niet herinnerde dat hij bij haar in bed gekropen was. Hij ontkende eveneens dat hij iets illegaals had gedaan.

Als hij schuldig bevonden wordt, riskeert hij een gevangenisstraf van negen maanden en een geldboete van 10.000 dollar.

