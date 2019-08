“Trump zal zich in maart 2020 terugtrekken als kandidaat”

Anthony Scaramucci, in 2017 kort communicatiedirecteur van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft gesteld dat ‘The Donald’ niet herverkozen zal worden. “Hij zal uit de race stappen, zodra het heel duidelijk zal zijn dat hij niet kan winnen. Hij zal waarschijnlijk stoppen in maart 2020.”

Antony Scaramucci was als collega-flamboyante zakenman uit New York bevriend met Donald Trump tot hij in het Witte Huis ging werken. Toen hij na exact zeven dagen werd ontslagen als communicatiedirecteur was de vriendschap echter snel over.







Scaramucci stelt wel veel te weten van het karakter van zijn oude vriend. Dat karakter zal hem niet toestaan mee te doen aan verkiezingen die hem zullen vernederen. “Het is niet de man die wil worden vernederd als zittend president.”

“Zelfrespect van een kleine duif”

“Hij heeft de eigenwaarde en het zelfrespect van een kleine duif, een heel kleine duif. Hij zal naar de peilingen kijken en zien dan het reddeloos is en dat wegwezen.”

“Weet je, dit is net als bij Game of Thrones. We hebben een Arya Stark nodig, oké? We moeten deze kerel uitschakelen, omdat dit de Nachtkoning is”; stelt Scaramucci. “Zodra de Nachtkoning verdampt, vallen alle zombies langs de weg, toch?”

Ook volgens de laatste peiling van Fox, de zaak van Trump nochtans niet ongenegen, staat Trump voor een aartsmoeilijke opgave.