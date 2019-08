‘The Lion King’ na een maand op één na meest succesvolle film in België ooit

De remake van de tekenfilm ’The Lion King’ heeft al meer dan 1.240.000 bezoekers naar de Belgische bioscopen gelokt en klokt na een maand af op een voorlopige omzet van meer dan 11,3 miljoen euro. De Disneyfilm is daarmee de op één na meest succesvolle film na één maand in ons land ooit, meldt The Walt Disney Company.

Bij Kinepolis kunnen ze de trend bevestigen. De remake van ’The Lion King’ is daar de op één na meest bezochte film van de voorbije vijf jaar, na ’Star Wars: The Force Awakens’ uit 2015, vertelt Anneleen Van Troos van Kinepolis. Omdat ’The Lion King’ nog wel even in de zalen te zien is, verwachten ze daar dat Simba en co nog over de zevende Star Wars-saga springen.