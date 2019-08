Politie rijdt minderjarige dood in Brussel

In Brussel is afgelopen nacht een 17-jarige jongeman om het leven gekomen toen hij werd aangereden door een voertuig van de Brusselse lokale politie. De jongeman stak de Ravensteinstraat over toen hij werd aangereden door een politiepatrouille die op weg was naar een inbraakmelding. Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend.

“Om 23.50 uur werd een persoon die de Ravensteinstraat overstak, geraakt door een politievoertuig van onze politiezone dat onderweg was naar een melding voor ’dieven aan het werk’”, zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse. “Die persoon kwam om daarbij om het leven, ondanks reanimatiepogingen door de politiemensen en een MUG-team. Het onderzoek naar de oorzaken en omstandigheden van deze feiten is in handen van het Brusselse parket. Voor de onderzoeksdaden werd een andere politiezone gevraagd om het onderzoek in alle neutraliteit te kunnen laten plaatsvinden.”

Zelf op de vlucht







Volgens La Capitale en Het Nieuwsblad was de jongeman die werd aangereden zelf op de vlucht voor een politiecontrole en werd hij te voet achterna gezeten door enkele agenten doorheen de Ravensteingalerij, maar dat kon nog niet bevestigd worden. De exacte identiteit van het slachtoffer staat ook nog niet vast.

“De dienst slachtofferbejegening werd opgeroepen om de slechtnieuwsmelding uit te voeren van zodra we absolute zekerheid hebben over de identiteit van de overledene”, gaat de politiewoordvoerder verder. “We betreuren deze afloop en willen onze deelneming betuigen aan de familie en naasten van het slachtoffer.”

Erg aangedaan

De politieagenten die bij de aanrijding betrokken waren, zijn sterk aangedaan door het ongeval en krijgen bijstand van het stressteam, aldus nog de politiewoordvoerder.