Mensen in Dublin moeten uitkijken voor dronken duiven

Inwoners van een wijk in het noorden van de Ierse Dublin wordt gevraagd op te letten voor aangeschoten duiven. De vogels eten van de peren die daar nu massaal van de bomen vallen, maar de rotte vruchten kunnen door gisting alcohol bevatten.

Dat de Ieren een volk van drinkers zijn, dat was al langer bekend. Maar dat het drinkgedrag ook op de lokale duiven is overgeslagen, is nieuws, al blijkt het daar een bekend fenomeen te zijn. De Facebookpagina van de wijk Marino in het noorden van de Ierse hoofdstad Dublin heeft zoals elk jaar een waarschuwing voor figuurlijk aangeschoten vogels de wereld ingestuurd. Duiven zouden er zich tegoed doen aan rotte peren en zo dronken geraken.







Een nacht zijn roes uitslapen

Als de overrijpe peren op de grond vallen, beginnen ze te gisten. Daarbij wordt de suiker in de vrucht omgezet in alcohol. De duiven zijn niet zo groot van gestalte en voelen het effect daarvan snel. Zo kunnen te dronken vogels flauwvallen en op de openbare weg terecht komen. De Facebookpagina beschrijft het verhaal van een duif die bewusteloos werd aangetroffen op straat en naar een dierenarts werd gebracht. Die liet het dier een nachtje zijn roes uitslapen, waarna het weer zijn vleugels kon uitslaan.