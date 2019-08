Kürt Rogiers over seksuele intimidatie: “Ik heb heel wat handen in mijn kruis gevoeld”

Binnenkort verschijnt Kürt Rogiers weer dagelijks in ‘Familie’. De Vlaamse George Clooney doet met zijn uiterlijk heel wat vrouwenharten sneller slaan. Maar dat heeft ook zo zijn schaduwkantjes…

Vanaf 26 augustus maakt Kürt Rogiers opnieuw het mooie weer als Lars De Wulf in de VTM-soap ‘Familie’. De 48-jarige acteur heeft zijn looks nog steeds mee en dat is ook Merol niet ontgaan. In Humo gaf de 28-jarige zangeres van ‘Hou je bek en bef me’ onlangs toe dat ze een seksueel avontuurtje met Kürt Rogiers best wel zou zien zitten.







Leuk voor Kürt, al herinnert hij zich enkele donkere passages uit zijn ‘Costa’-verleden. Hij werd toen beschouwd als een sekssymbool en genoot van de vrouwelijke aandacht, al heeft hij daar naar eigen zeggen nooit van geprofiteerd.

Handen in broek

In TV Familie legt hij uit dat die vrouwelijke adoratie voor hem soms zelfs te ver ging. “Dat kan beangstigend zijn. Die dames kenden soms geen grenzen. Seksuele intimidatie. Dat bestaat zéker niet alleen van mannen naar vrouwen toe. Vrouwen kunnen er zelf ook wat van. Ik heb vroeger heel wat handen in mijn kruis gevoeld. Pfff. Ik dacht soms: ‘Mevrouw, kunt ge alsjeblieft uw hand terug uit mijn broek halen?’ Want dat is natuurlijk not done. Maar ik wil helemaal niet het slachtoffer spelen, hoor. Trouwens, behoorlijk wat mannen maken zoiets mee, denk ik. Allez, neem nu Katy Perry. Die wordt daar ook van beschuldigd”, vertelt hij.

Druk op huwelijk

Ook voor zijn vrouw Els, waarmee hij intussen bijna twintig jaar getrouwd is, was die vrouwelijke aandacht niet altijd even prettig. “Da’s destijds als een tsunami over mij én Els gerold. Gelukkig zijn we als koppel boven water gebleven. We hebben dat altijd wel kunnen plaatsen. Zo lang je samen goed over alles kan praten, komt alles wel in orde”, klinkt het.