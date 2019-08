Elisabet ‘De Mol’ Haesevoets deed mee aan ‘Idool’: “Toen ik DIT antwoordde, was het voorbij”

Elisabet Haesevoets heeft ooit audities gedaan voor ‘Idool’. Haar stem viel in de smaak, maar na een cruciale vraag was het over & out.

Het was heel wat mensen al opgevallen tijdens de laatste editie van ‘De Mol’. Elisabet, die uiteindelijk de mol bleek te zijn, kan een behoorlijk stukje zingen. De 34-jarige spoedarts stond ooit voor een verscheurende keuze: zangeres of spoedarts worden. “Toen ik in het vierde middelbaar voor het eerst zong op een podium, kreeg ik van iedereen complimenten en aanmoedigingen. Ik begon met klassieke zang, zong in een coverband en was niet slecht. Elke keer zeiden mensen me dat ik er verder mee moest gaan”, vertelt ze in Feeling.

Geen spijt







De knappe blondine uit Hasselt koos uiteindelijk voor een carrière als spoedarts, na haar passage in het televisieprogramma ‘Idool’. “Op mijn achttiende deed ik mee aan de eerste editie van ‘Idool’. Ik, een verlegen meisje dat zich net had ingeschreven voor de studie Geneeskunde. Ik raakte bij de honderd laatsten en kreeg de vraag wat ik écht wilde worden: zangeres of dokter. Toen ik ‘dokter’ antwoordde, was het voorbij. Ik heb er geen spijt van. Spoedarts worden was de juiste keuze. Ik geloof dat een zangcarrière ook hard werken is. En zonder studie Geneeskunde had ik mijn man, die radioloog is, niet leren kennen. Hij geeft me de vrijheid die ik nodig heb”, klinkt het.