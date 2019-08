VIDEO. Vrouw met ‘nierstenen’ blijkt zwanger van drieling

Een Amerikaanse vrouw die dacht te lijden aan nierstenen, is stevig verschoten toen ze in het ziekenhuis haar diagnose te horen kreeg. Dannete Glitz uit South Dakota bleek namelijk 34 weken zwanger te zijn van een drieling.

“Ik heb wel eens eerder nierstenen gehad, maar nu had ik zoveel pijn dat ik alleen maar in bed kon liggen. Zelfs ademen deed erg veel pijn”, vertelt ze aan regionale zender KOTA News. Na een urinetest in het ziekenhuis bleek dat Glitz geen last had van nierstenen, maar wel zwanger bleek te zijn.







Op de echo werd vastgesteld dat ze zelfs al 34 weken zwanger was. Ook hoorde de dokter twee hartslagen. Zodoende moest de familie Glitz zich gaan voorbereiden op de geboorte van een tweeling. Ook was de ontsluiting inmiddels 4 cm.

Nog een verrassing

Omdat een van de baby’s een stuitligging had, werd er tot een keizersnede overgegaan. “‘Baby A is een jongen’, zei de dokter. ‘Baby B is een meisje.’ En daarna riep de arts: ‘ik heb nog een deken nodig, want er komt er nog een’.”

Haar man, die inmiddels namen aan het bedenken was, was totaal verrast. “Zijn reactie was iets als ‘nee hoor, terugleggen. Je had tweeling gezegd.” Het koppel, dat al twee kinderen had, is behoorlijk in schok na de komst van de drieling. “Dit hadden we niet verwacht, ook omdat ik helemaal geen zwangerschapskwaaltjes heb gehad. Ik ben niet eens misselijk geweest.”