Aan deze hilarische verkeersregels moet je je houden in het buitenland

Andere landen, andere boetes: keer op keer verrassen hoge boetes automobilisten in het buitenland. Toeristen informeren zich op voorhand namelijk amper over de – soms hilarische – verkeersregels van hun vakantiebestemming. Minder grappig zijn de bijbehorende boetes. Autohuurspecialist Sunny Cars zet daarom een aantal dure en bizarre boetes op een rijtje, want een gewaarschuwde chauffeur telt voor twee.

Australië: boete verdubbeld op een feestdag

Een vastgeklikte veiligheidsgordel is een van de belangrijkste regels voor verkeersveiligheid. Wereldwijd kan een ritje zonder gordel je dan ook duur komen te staan. Zeker in Australië lopen de boetes hoog op. Afhankelijk van de staat betaal je tussen de 250 en 300 euro. Heb je net op een feestdag je gordel niet om? Dan betaal je dubbel zo veel.

Groot-Brittannië: voetgangers niet nat maken







Groot-Brittannië wordt regelmatig geassocieerd met regenachtig weer. Ben je tijdens een plensbui blij dat je aan het toeren bent in je auto, pas dan wel op dat je niet te enthousiast door plassen water scheurt. Als je mensen op de stoep nat maakt, kan dit je wel 5.000 pond kosten.

Duitsland: naakt uitstappen kan geld kosten

Wereldwijd staat Duitsland bekend als een land met strikte regels en wetten. In sommige gevallen is er echter een hoge tolerantie. Wanneer naturisten bijvoorbeeld naakt in een auto rijden, is er geen probleem zolang er niemand hinder van ondervindt. Als de naakte automobilist echter uitstapt, wordt een boete van 5 tot 1.000 euro in rekening gebracht.

Cyprus: beide handen aan het stuur

Op Cyprus is het verplicht om tijdens het rijden met beide handen het stuur vast te houden. Even zwaaien, wuiven of een flesje drinken vasthouden, mag niet. Haal je zonder geldige reden je handen van het stuur, dan kan je een boete verwachten.