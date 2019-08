Zit niet langer met je handen in het haar bij haaruitval

Haaruitval is een probleem dat je best bij de wortel aanpakt. Gezond haar begint bij een gezonde hoofdhuid, maar soms komt er wel wat meer bij kijken. Haaruitval als symptoom komt immers vaker voor dan je denkt, zeker bij vrouwen. Gelukkig hebben wij enkele tips die je kunnen helpen bij het voorkomen van dit nare kwaaltje.

Iedere persoon verliest dagelijks haar, ongeveer 100 per dag, maar soms merk je dat er toch wat meer in je haarborstel achterblijft dan anders. Meestal kunnen speciaal ontworpen producten, zoals Phytophanère haar & nagels, helpen bij de meest algemene gevallen van haaruitval. Wat het onderliggende probleem ook is, wij zetten die oorzaken en de bijpassende hulpmiddelen even op een rijtje zodat je niet langer met je handen in het haar zit.







Erfelijkheid

De meest bekende en vaakst voorkomende vorm van kaalheid is alopecia androgenetica, ook wel mannelijke kaalheid genoemd. Deze erfelijke ziekte treft een groot aantal van de Belgische mannen. Bij vrouwen is deze vorm van haaruitval echter zeldzaam. Ook is de kans dat je volledig kaal wordt als vrouw erg klein. Er is meestal enkel sprake van verdunning van het haar.

Haarproducten

Je hoofdhuid heeft net zoals de rest van je huid de nodige verzorging nodig. Het kiezen van de juiste producten, samen met het zuiver houden van je hoofdhuid, is dus zeer belangrijk. Besteed extra zorg aan het uitwassen van producten zoals haarlak en gel, en kies voor een goede shampoo en conditioner. Een gevoelige hoofdhuid heeft hier zeker baat bij. Supplementen die bijdragen tot een gezonde huid, zoals Phytophanère, kunnen altijd een handje helpen waar nodig.

Zwangerschap

Een typische vorm van haaruitval bij vrouwen bestaat wel, namelijk na de zwangerschap. In de periode tussen de vierde en achtste maand van een zwangerschap zal er weinig tot geen haar meer uitvallen, met langer en voller haar als gevolg. Dit komt omdat je lichaam meer oestrogeen aanmaakt om je groeiende baby zo goed mogelijk te accommoderen.

Zo’n drie tot vier maanden na de bevalling stopt je lichaam echter met het overproduceren van oestrogeen, wat ervoor zorgt dat je al dat extra haar opnieuw zal verliezen. Hoeveel je precies verliest, verschilt van vrouw tot vrouw. Sommigen worden dit fenomeen amper gewaar terwijl anderen hun haar met plukken zien uitvallen. Maar geen nood: na ongeveer 4 maanden stopt de extreme haaruitval, en gaat je hoofdhuid weer zijn gangetje.

Stress

Stress heeft een grotere invloed op je lichaam dan je soms denkt, zeker wanneer het op haaruitval aankomt. Plan dus genoeg momenten in je dagdagelijkse leven die je volledig toewijdt aan ontspanning. Neem de tijd om eventjes rustig te zitten, of wees actief en doe aan sport. Ook een goede nachtrust is hier van uiterst belang!

Voeding

Je eetgewoontes laten zeker hun sporen na aan de buitenkant van je lichaam. Als je een tekort hebt aan bestanddelen zoals bepaalde vitaminen of mineralen, dan zal je lichaam ook niet langer 100% kunnen functioneren. Het is niet voor niets dat extreem diëten een van de oorzaken is van haaruitval. Kies naast gezonde voeding ook voor supplementen met genoeg vitaminen en mineralen speciaal ontworpen voor je haar, zoals Phyto Phytophanère haar & nagels.

Al het haar dat je kan zien, is eigenlijk al dood! De enige haren die wel nog vol leven zitten, zijn diegene die zich nog onder je huidlaag bevinden. Wat in je lichaam terechtkomt is daarom soms belangrijker dan wat je op je haren smeert.

Onbalans

Een hormonale onbalans heeft meestal ook haarverlies tot gevolg. Hormonale problemen worden vaak veroorzaakt door chemicaliën, ook wel hormoonverstoorders genoemd, die een invloed uitoefenen op ons hormoonstelsel door op deze in te werken of ze compleet te blokkeren. Vaak bevinden deze chemicaliën zich in dagdagelijkse producten en voorwerpen. Was dus zeker nieuwe kleding, nieuw keukengerei en voeding voor je ze gebruikt om zo de aanwezige chemicaliën te verwijderen.

Slechte gewoontes

Sommige gewoontes zijn simpelweg slecht voor je haar: roken, bepaalde zware medicatie. Ook extreme hitte brengt veel schade toe aan je haar. Stijltangen, of elke dag je haar drogen met een haardroger kan schadelijker zijn dan je soms denkt. Gelukkig bestaan hiervoor hittebeschermers die je kan aanbrengen op je haar. Vergeet niet dat haar dat onder veel stress staat ook sneller uitvalt, zoals wanneer je bijvoorbeeld elke dag een strakke paardenstaart maakt, of altijd met een lok zit te spelen.

Leeftijd

We kunnen er niet omheen: hoe ouder je wordt, hoe meer ons lichaam ons parten begint te spelen. Zeker in de menopauze ervaren vrouwen een groot aantal veranderingen in hun lichaam, waaronder haarproblemen. Geen nood, helemaal kaal worden gaat niet gebeuren. Je haar wordt wel dunner, en heeft de neiging om sneller uit te vallen omdat de aanmaak van oestrogeen en progesteron afneemt. Na verloop van tijd bevinden er zich dus meer mannelijke hormonen in je lichaam dan vrouwelijke, wat haarverlies tot gevolg heeft.

Herken je deze oorzaken van haaruitval? Overweeg dan zeker een voedingssupplement dat kan helpen bij het verstevigen en het doen groeien van je haar. Phytophanère is een voedingssupplement dat het haar en de nagels versterkt en de groei ervan bevordert. Vitamine B6 verzekert de synthese van de cysteïne en de aanbreng van de keratine terwijl vitamine B8 en zink instaan voor de schoonheid en kwaliteit van het haar. 2 capsules per dag.

Bestel nu Phyto Phytophanère haar & nagels op farmaline.be.