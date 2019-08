Verschillende doden en gewonden bij explosie in wapendepot in Irak

Bij een explosie in een wapendepot van een Iraakse militie zijn volgens veiligheidsbronnen twee personen omgekomen en vijf anderen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde in een kamp van de sjiitische Volksmobilisatiekrachten (PMF), ongeveer tachtig kilometer ten noorden van de hoofdstad Bagdad, zeggen politiebronnen dinsdag. De PMF worden door Iran ondersteund en strijden tegen terreurgroep IS in Syrië. De explosie gebeurde in de buurt van de luchtmachtbasis van Balad, waar Amerikaanse soldaten verblijven die Iraakse militairen opleiden. De luchtmachtbasis werd dit jaar al meermaals aangevallen met granaten. Onlangs waren er bij de PMF meermaals explosies. De Iraakse regering verscherpte daarom de voorschriften voor het Iraakse luchtruim.

bron: Belga