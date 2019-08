Verlies voor pvc-specialist Deceuninck

Pvc-specialist Deceuninck heeft de eerste zes maanden van het jaar met rode cijfers afgesloten. De vertraging van de Turkse economie – waar het bedrijf uit Hooglede-Gits erg actief is – weegt op de resultaten. De producent van pvc-profielen zag de omzet in het eerste halfjaar met 8,5 procent dalen tot 312,5 miljoen euro, hoofdzakelijk als gevolg van de achteruitgang van de Turkse economie. Terwijl de omzet in Europa stabiel bleef en in Noord-Amerika licht steeg, daalde de omzet in de Turkije en andere opkomende markten met meer dan 28 procent.

Gevolg: de aangepaste ebitda-winst (de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) daalde meer dan 17 procent tot 30,2 miljoen euro. Onder de streep rest een verlies van 1,2 miljoen euro, waar een jaar geleden nog een winst werd geboekt van 7,5 miljoen euro. De omzet en de resultaten blijven onder de analistenverwachtingen.

Ondanks de economische achteruitgang blijft Deceuninck overtuigd van het langetermijnpotentieel van Turkije, zegt CEO Francis Van Eeckhout. “Maar de timing van het herstel blijft moeilijk te voorspellen”, aldus de topman over de Turkse markt.

bron: Belga