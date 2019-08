US Open – Wickmayer neemt eerste horde in kwalificaties

Yanina Wickmayer (WTA 162) staat in de tweede kwalificatieronde van de US Open. Op het hardcourt in New York versloeg ze dinsdag de Bulgaarse Elitse Kostova (WTA 228) met 7-5 en 6-4. In de tweede van drie voorrondes neemt de 29-jarige Wickmayer het op tegen de Chinese Wang Xiyu (WTA 122), die in haar eerste kwalificatieduel de Georgische Ekaterine Gorgodze (WTA 212) versloeg in twee sets (6-1 en 6-3).

Precies tien jaar geleden stuntte ‘Wicky’ op Flushing Meadows door er de halve finales te bereiken. Caroline Wozniacki maakte toen een einde aan haar parcours. In de finale verloor de Deense van Kim Clijsters.

Sinds 2008 is Wickmayer er elk jaar bij op de hoofdtabel van de US Open. Vorig jaar verloor ze in de eerste ronde van de Tsjechische topper Petra Kvitova.

Later op de avond speelt ook Kirsten Flipkens (WTA 109) haar eerste kwalificatiematch tegen de Roemeense Irina Bara (WTA 192). Ysaline Bonaventure (WTA 114) en Greet Minnen (WTA 120) sneuvelden in de eerste voorronde. Elise Mertens (WTA 26) en Alison Van Uytvanck (WTA 66) hoeven geen kwalificaties te spelen in New York.

